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Adidas откроет вместе с «Силой ветра» флагманский магазин в Москве

Семён Гудошников
Вчера в 22:59

Adidas объявил о долгосрочном партнерстве со школой парусного спорта «Сила ветра». Одним из совместных проектов станет открытие флагманского магазина adidas Terrex в московском ТЦ «Метрополис». Об этом «Афише Daily» рассказали представители спортивного бренда.

В новом магазине будут представлены одежда, обувь и аксессуары для активных видов спорта. В том числе там можно будет найти редкие аутдорные капсульные коллекции, ранее не доступные в России.

«Сила ветра» займет в пространстве отдельный корнер, где будут проводиться мастер-классы и лекции о яхтинге. В день открытия можно будет купить лимитированную коллекцию с совместным брендингом adidas и «Силы ветра». Магазин планируют открыть в конце сентября.

Также партнеры устроят совместную парусную экспедицию на Белом Море. В нее отправятся певица Мирель, актер Александр Горчилин, digital-художница Арюна Тардис и графический дизайнер Никита Лукьянов. По итогам путешествия бренды выпустят лукбук.

В adidas рассказали, что цель партнерства — вдохновить людей как можно больше времени проводить на открытом воздухе в городе и на природе. С этого года компания сделает категорию аутдор одним из основных бренд-фокусов: займется созданием профессиональной экипировки и разработкой «технологичной» одежды для города.

Это не первая коллаборация «Силы ветра» с брендом спортивной одежды. В марте яхт-школа выпустила совместную коллекцию с российским брендом Grunge John Orchestra. В нее вошли вещи, которые подойдут как для парусных, так и для городских прогулок.

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