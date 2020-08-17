Верховный суд разрешил прогуливать работу в день рождения. Но только если в компании так принято

Верховный суд разрешил россиянам в день рождения уходить с работы раньше, но только если в организации существует такая традиция, сообщает РИА «Новости».

Такое решение суд принял после обращения бывшей сотрудницы компании «Волгофарм», которую уволили за то, что она ушла с работы раньше в праздник. По словам женщины, в организации именинников всегда отпускали раньше. Кроме того, непосредственный руководитель был предупрежден о раннем уходе сотрудницы.

Негласная традиция не была закреплена в правилах внутреннего распорядка, что дало работодателю повод уволить женщину за прогул. Она решила защищать свои права в суде и потребовала восстановить ее на работе, а также выплатить компенсацию за моральный ущерб.

Сначала суд частично удовлетворил иск сотрудницы, но вскоре это решение отменили и признали увольнение законным. Следом за этим женщина обратилась в Верховный суд, который встал на сторону уволенной сотрудницы.

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