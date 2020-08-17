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Лидер хип-хоп-группы Wu-Tang Clan сочинил мелодию для фургонов с мороженым

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:18

Рэпер и лидер хип-хоп-группы Wu-Tang Clan Роберт Фицджеральд Диггз, известный как RZA, сочинил мелодию для фургонов с мороженым, сообщает CNN.

Музыкант предлагает заменить новой композицией старый джингл «Turkey in the Straw», играющий во многих машинах, торгующих мороженым. По мнению рэпера, у привычного трека расистские корни.

Мелодия «Turkey in the Straw» была придумана еще в XIX веке, в ее основу легли шотландские и ирландские народные песни. Сама по себе песня не носит расистского подтекста, но она стала популярна благодаря исполнению музыкантами, использовавшими блэкфейс.

RZA записал новый трек совместно с брендом мороженого Good Humor, принадлежащим компании Unilever. Как отмечают создатели мелодии, она будет распространяться бесплатно — любой мороженщик сможет проигрывать ее в своем фургоне.

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