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СМИ: у «Интерстеллара» появится сиквел. Сейчас он на ранней стадии разработки

Семён Гудошников
Сегодня в 22:04

У фантастического фильма Кристофера Нолана «Интерстеллар» появится продолжение. Сейчас проект находится на ранней стадии разработки, пишет портал WeGotThisCovered со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Warner Bros. рассчитывают, что Нолан вернется в режиссерское кресло или по крайней мере приложит руку к сценарию. Актерский состав и возможные сроки выхода картины пока не известны.

Сюжет, говорят собеседники портала, начнется с момента, на котором закончился прошлый фильм: герой Мэттью Макконахи летит на космическом корабле к героине Энн Хэтэуэй, которая осталась на далекой, но пригодной для жизни планете Эдмунда.

«Интерстеллар» появился на больших экранах в 2014 году и собрал в мировом прокате 677 млн долларов при бюджете в 165 млн. Картина заслужила положительные отзывы критиков и зрителей и получила «Оскар» за лучшие визуальные эффекты. Почитать рецензию Антона Долина на картину можно здесь.

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