Петербуржцы устроили в социальный центр пенсионера, который оказался на улице после ампутации стоп

Жители Петербурга помогли бездомному пенсионеру, который оказался на улице после операции по ампутации стоп. Мужчину устроили в социальный центр, сейчас ему восстанавливают документы, пишут «Такие дела».

Пенсионера увидела 10 августа возле городской больницы № 14 жительница Петербурга. Она рассказала «Фонтанке», что мужчина лежал на траве под деревом, его ноги были перемотаны бинтами, а сверху и снизу лежал полиэтилен.

«Он рассказал, что в больнице из‑за гангрены ему ампутировали ступни, но забрать оттуда его было некому. Еще что в Петербурге у него есть родные, но им до него нет дела. Жил на Суворовском, говорил, ему бы туда», — рассказала женщина.

В пресс-службе больницы № 14 не смогли пояснить, оперировали ли они этого мужчину. Однако уточнили, что на базе больницы функционирует Центр спасения конечностей, и таких пациентов в нем много.

Неравнодушные петербуржцы создали группу в «ВКонтакте» «Дед Алексей с Суворовского», в которую вступили более 750 человек. Активисты рассказали, что мужчину поместили в социальный центр, где есть «все для жизни».

«С руководителем центра мы на связи, ничего покупать не надо. Одежды собрано на год вперед, медики будут ездить, кормят там на убой», — говорится в группе.

Как уточняют «Такие дела», пенсионер сейчас проходит лечение, его готовят к повторной операции. Также мужчине помогают восстановить документы.