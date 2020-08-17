В Тверской области закрыли две уникальные железнодорожные станции

В Тверской области, на Кувшиновской линии, закрыли железнодорожные станции Ранцево и Скакулино, сообщил «Архнадзор». Они считаются уникальными, поскольку на них сохранилась старая система управления движением поездов.

На станциях используются настоящие семафоры. Кроме того, работает электрожезловая система: она дает разрешение на отправление поездов при помощи металлического жезла, который работает благодаря электромеханической системе.

«Лет семьдесят назад такие системы работали повсеместно, а сейчас их отдельные компоненты гораздо чаще встречаются в железнодорожных музеях, чем в реальной эксплуатации», — сказали в «Архнадзоре».

По словам активистов, Октябрьская железная дорога признала ценность Ранцево и Скакулино еще в 2011 году. После многочисленных обращений от историков, краеведов и туристических организаций станции пообещали сохранить. Но в 2020 году их все-таки закрыли.

Сейчас станции не работают, семафоры отмечены как недействующие, электрожезловая система не работает. Кроме того, как отметили в «Архнадзоре», на перегоне Ранцево — Селижарово местные жители срезают провода электрожезловой системы и сдают их в металлолом.