В США зафиксировали, возможно, самую высокую температуру в истории

В Долине Смерти в США зафиксировали самую высокую температуру в истории — 130 градусов по Фаренгейту, или 54,4 градуса по Цельсию, сообщает Би-би-си.

В данный момент Национальная метеорологическая служба США проверяет точность данных. Если их верность подтвердится, в мире будет установлен новый температурный рекорд. Предыдущий рекорд также был зафиксирован в Долине Смерти — в 2013 году воздух там прогрелся до 129,2 градусов по Фаренгейту (54 градуса по Цельсию).

В этом регионе в 1913 году фиксировали аномальную жару в 56,7 градусов по Цельсию, но температурные показатели колониальной эпохи не являются достоверными. Поэтому ученые с недоверием относятся к этому рекорду, так же как и к жаре в 55 градусов по Цельсию в Тунисе в 1931 году.

Метеорологи прогнозируют, что жара на западном побережье США достигнет своего пика в ближайшие дни и продлится еще около 10 дней. С ней могут быть связаны временные отключения электричества. Кроме того, в регионе сохранится опасность возникновения огненных вихрей — один из них уже заметили в Калифорнии в прошлую субботу.