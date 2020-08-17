«Не бойтесь вступать в борьбу»: на белорусском ТВ показали протестный гороскоп

На государственном белорусском канале «Беларусь 1» показали гороскоп с поддержкой протестующих. Он появился в бегущей строке в эфире программы «Добрай раніцы, Беларусь!» Видео опубликовано в группе в фейсбуке «Чай з малинавым варэннем».

Близнецам 17 августа посоветовали: «Не бойтесь вступать в борьбу, даже если кажется, что соперник сильнее вас — шансы победить очень и очень высоки».