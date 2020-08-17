Число геймеров в мире превысило 3 млрд

Из почти 8 млрд человек, живущих на планете, около 3,1 млрд увлечены компьютерными играми, то есть играют на постоянной основе. К таким выводам пришли исследователи из компании DFC Intelligence.

Одна половина геймеров играет со стационарных компьютеров, другая — со смартфонов. При этом рынок мобильных игр стремительно растет. Консолями пользуется сравнительно небольшой процент людей — 8%.

Большинство людей, увлекающихся играми, живет в Азии (52%). На втором месте — Европа (24%), на третьем — Латинская Америка (14%), на четвертом — Северная Америка (10%).

Два года назад Всемирная организация здравоохранения включила игровую зависимость в перечень болезней и расстройств.