Как повысить продуктивность? Советует Илон Маск

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск дал 7 советов о том, как повысить продуктивность компании. Их приводит издание Inc со ссылкой на письмо Маска сотрудникам Tesla, которое он написал в 2019 году.

Не проводить крупные совещания

Маск называет ненужные совещания «болезнью больших компаний». Он призывает отказываться от всех крупных собраний, если только нет уверенности, что они приносят пользу всем участникам процесса. Но даже в этом случае Маск советует делать их очень короткими. По его мнению, любая встреча, не приносящая напрямую доход или экономию, является пустой тратой денег.

Не проводить частые совещания

Также предприниматель советует отказаться от проведения частых собраний. По словам Маска, они нужны, только если есть действительно неотложный повод. При этом у каждого собрания должна быть своя повестка, которая требует участия всего коллектива — например, изменение дизайна дата-базы или запуск продукта.

Не стесняться уходить с совещаний

«Уходите со встречи или прекращайте телефонный разговор сразу, как только вы чувствуете, что это не приносит пользы», — написал Маск. Он также заявил, что не стоит волноваться по поводу того, что это может выглядеть не очень вежливо. «Это не грубо — уйти. Грубо — заставлять кого‑то остаться и тратить свое время», — написал он.

Не использовать модные слова и акронимы

Сокращения и различные модные слова могут сэкономить время в общении между членами коллектива, однако также являются некомфортными для новичков, потому что многие не решаются уточнить, что они значат. «Все, что нужно уточнять, препятствует общению. Мы не хотим, чтобы людям пришлось заучивать целый глоссарий только для того, чтобы работать в Tesla», — написал Маск по этому поводу.

Забыть о вертикали подчинения

По словам Маска, общение по рабочим вопросам должно осуществляться в компании по кратчайшему пути, а не в порядке вертикали подчинения — когда подчиненный идет к начальнику, тот идет к своему начальнику и так далее. «Любой менеджер, который попробует внедрить вертикаль подчинения, скоро будет работать в другом месте», — заявил Маск.

Не мешать коммуникации между отделами

Маск считает, что одним из основных источников проблем в компании является плохо налаженное общение между отделами. Если для контакта между разными отделами необходимо запустить длинную цепочку из сотрудников — это плохо. Чтобы такого не происходило, стоит обеспечить свободный обмен информацией на всех уровнях.

Не следовать тупым правилам

«Всегда руководствуйтесь здравым смыслом. Если следовать установленному в компании правилу в конкретной ситуации глупо, то его стоит изменить», — уверяет Илон Маск.

Как отмечается в материале издания, капитализация Tesla выше, чем у Toyota, Volkswagen и Hyundai вместе взятых, при том, что в 2019 году компания продала в 27 раз меньше автомобилей, чем, например, Toyota.

Помимо успехов с Tesla и SpaceX Илон Маск также известен своими противоречивыми заявлениями в твиттере. Твиттер главы SpaceX часто оказывался в центре внимания СМИ из‑за любви Маска к интернет-мемам и шуточным постам. Однажды его на первый взгляд безобидный твит даже привел к следствию и угрозе тюремного заключения. В июне стало известно, что по мотивам твитов Маска издадут книжку-раскраску.