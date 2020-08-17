Мосгорсуд закрыл дело в отношении автора канала «Протестный МГУ»

Мосгорсуд прекратил административное дело в отношении автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова за его участие в одиночном пикете. Иванова освободили из зала суда, пишет «ОВД-инфо».

13 августа суд признал активиста виновным в повторном нарушении правил участия в публичных акциях. Поводом послужил пикет против ограничения на одиночные пикеты, который он проводил еще 22 марта.

До этого, 1 августа, Иванова задержали возле ОВД «Хамовники», куда он пришел, чтобы поддержать задержанных на акции солидарности с протестующими в Хабаровске. 3 августа активиста арестовали на 13 суток по статье о неоднократном нарушении правил участия в публичном мероприятии.