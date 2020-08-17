Beat Film Festival объявил победителей Национального конкурса. Фото

Гран-при получил полнометражный фильм Александры Пустынновой о поклонниках аниме, комиксов и других представителях российского гик-сообщества «Вторичный мир» . Как отмечают представители фестиваля, специального упоминания жюри удостоились также ленты «Флип» Гелесхана Батырханова об истории российского скейтбординга и «Landscapes of Rivers (And Other Ways To Speak with Yourself)» Михаила Воропаева о жизни музыкантов-аутсайдеров.

«Национальный конкурс в этом году получился одним из самых сильных и зрительских за всю свою историю — почти на все показы программы билеты были распроданы сильно заранее. Главная задача конкурса — привлекать внимание к молодым российским режиссерам, и в этом году нам было чрезвычайно приятно видеть среди участников как уже состоявшихся авторов, чьи дебюты были впервые показаны у нас несколько лет назад, так и совсем новые имена, о которых, я надеюсь, все еще услышат», — говорит сооснователь и программный директор Beat Film Festival Кирилл Сорокин.

В рамках Национального конкурса зрители фестиваля также увидели кинопроект «Весна», собравший 14 историй о людях на карантине, зарисовку об обществе цензуры «Wasted» от творческого объединения A.D.E.D., фильм о японской легенде экспериментального рока Кэйдзи Хайно и две работы о театре — «Без спектакля» о громкой постановке «Родина» в Центре им. Мейерхольда и «Игра в мусор» о театре-студии «Круг II», который работает с особенными актерами.

Фильмы, победившие в конкурсе, в ближайшие дни можно будет увидеть в московских кинотеатрах. 18 августа в 21.50 в «Москино Музеон» пройдут сеансы «Коробок спичек», «Landscapes of Rivers (And Other Ways To Speak with Yourself)» и «Флип». Также до 21 июля все фильмы Национального конкурса доступны к просмотру онлайн на «Кинопоиск HD».