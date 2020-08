Beat Film Festival объявил победителей Национального конкурса. Фото

В кинотеатре «Москино Музеон» 14 августа прошло закрытие международного кинофестиваля Beat Film Festival. На нем объявили победителей Национального конкурса, рассказали «Афише Daily» представители фестиваля.

В жюри Национального конкурса в этом году вошли генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко, главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова и кинокритик и директор спецпроектов кинотеатра «Пионер» Егор Сенников.