В «Сбермаркете» теперь можно оставить электронные чаевые для курьеров и экспертов по закупкам

Сервис доставки продуктов и товаров «Сбермаркет» добавил возможность оставить электронные чаевые курьерам и экспертам по закупкам. Об этом представители сервиса рассказали «Афише Daily».

Чаевые можно отправить на сайте «Сбермаркета» или в его мобильном приложении. Персональные платежные данные курьера и эксперта по закупкам пользователь получит после доставки заказа. Перевод можно сделать с помощью банковской карты, Apple Pay или Google Pay.

Первым в России сервис безналичных чаевых запустила «Яндекс.Еда». Это произошло в конце прошлого года. Сперва функция работала только в Петербурге, но затем стала доступна всем пользователям. В январе 2020-го аналогичную опцию добавил Delivery Club.