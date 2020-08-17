Тима Белорусских поддержал протестующих против Александра Лукашенко

До этого музыкант никак не реагировал на происходящее в стране, а до президентских выборов, в июле, когда уже были задержаны оппозиционные кандидаты и проходили акции протеста, даже принял участие в музыкальном фестивале «Славянский базар», среди гостей которого был и Александр Лукашенко .

Ранее в поддержку протестного движения выступила группа IOWA, а также другие музыканты. Сегодня Александр Лукашенко прилетел на бастующий Минский завод колесных тягачей, чтобы пообщаться с рабочими. Его встретили скандированием одного слова — «Уходи».

Вчера в Беларуси прошел митинг сторонников Александра Лукашенко, на который, по данным независимых СМИ и телеграм-каналов, со всей страны свезли бюджетников — рабочих госпредприятий, чиновников и силовиков. Лукашенко заявил, что на площади собралось более 50 тыс. белорусов, однако, по различным оценкам, на митинге было около 2 тыс. человек. В то же время в Минске состоялась самая массовая акция протеста, в ней участвовали около 200 тыс. человек.