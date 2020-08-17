В Москве введут систему контроля таксистов. Нарушители ПДД и режима отдыха не получат заказов

Мэрия Москвы в конце 2020 года запустит систему, которая будет регулировать работу таксистов. Она не позволит передавать заказы нарушителям правил дорожного движения, а также станет следить за отдыхом водителей, пишет «Коммерсант».

Цифровой профиль водителя такси будет запущен на портале госуслуг в декабре, рассказал замначальника ГИБДД России Николай Шеюхин на экспертом совещании ОНФ. Благодаря профилю таксисты с штрафами за несоблюдение ПДД и нарушители режима труда и отдыха не смогут получать заказы от агрегаторов.

По словам замглавы московского департамента транспорта Дмитрия Пронина, заработки водителей за пять лет упали на 22-49% — из‑за этого водителям пришлось работать в разы больше. Он добавил, что пассажиры все чаще жалуются на незнание таксистами города и плохую работу в целом. Шеюхин отметил, что в 2020 году за первые шесть месяцев произошло почти 2 тысячи ДТП с такси (для сравнения в 2018 году — 2223).

Для запуска системы между водителями такси и агрегаторами должно быть принято постановление правительства Москвы. Оно обяжет агрегаторы передавать таксистам заказы не напрямую, а через электронный шлюз.

Модель системы программного шлюза представил в конце 2019 года вице-мэр Москвы Максим Ликсутов. Система, по словам Пронина, называется КИС «Арт». Дептранс заключил контракт на ее разработку в мае.

В компании «Ситимобил» создание базы данных поддержали, но напомнили, что возможна утечка персональных данных. «Мы уверены, что верификация информации о водителе должна идти по обезличенному принципу. Оба представленных механизма требуют экспертного обсуждения и проработки», — заявили в организации.

В «Яндекс.Такси» рассказали, что в данный момент заняты развитием собственных систем по мониторингу скорости и внимания водителя. Компания, по словам директора «Яндекс.Такси» по работе с госорганами Антона Петракова, обсуждает с ГИБДД создание системы, которая будет автоматизированно проверять водительские права у таксистов и пользователей каршеринга.