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Умер внук Нурсултана Назарбаева. Он говорил о коррупции в семье и просил политического убежища

Анастасия Цой
Сегодня в 12:15

Умер 29-летний внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан. Это подтвердила его мать Дарига Назарбаева, пишет ТАСС.

По сообщениям сайта Zakon.kz, Айсултан умер в Лондоне, а причиной смерти стала остановка сердца. Официального подтверждения этому пока нет.

Айсултан — сын старшей дочери Нурсултана Назарбаева Дариги и политика Рахата Алиева, который занимал в стране высокие должности и был одним из основных акционеров Нурбанка. В 2007 году Алиеву было предъявлено обвинение в похищении топ-менеджеров банка, после чего он развелся с Даригой Назарбаевой. Алиев получил политическое убежище в Австрии, где был послом, однако в 2014 году был арестован уже по обвинению в убийствах. В 2015 году он умер в австрийской тюрьме (предположительно, покончил с собой).

Айсултан учился в «Международном колледже непрерывного образования» в Астане (прежнее название столицы Казахстана) и в школе-пансионе «Американская международная школа» в Австрии. Также в 2010 году он окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте, а в 2012 году начал работать в Главном разведывательном управлении Минобороны Казахстана, там он прослужил год. Кроме того, он играл в футбол.

В феврале Айсултан опубликовал в фейсбуке два поста, в которых рассказал о коррупции в семье. Он попросил политического убежища в Великобритании, так как на него оказывалось давление. «Я владею информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана. Я говорю о миллиардах долларов США, украденных у народа Казахстана. Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи», — писал Айсултан.

После этого министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев заявил, что считает неэтичным обсуждать слова человека, «находящегося на стадии лечения от наркозависимости».

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