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Митинги сторонников Лукашенко и оппозиции, лайв-альбом Дэвида Боуи и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 19:43

В Беларуси сегодня два митинга — сторонников Александра Лукашенко и его противников (гораздо более многочисленный). На первом выступил сам президент и заявил, что его избрание легитимно, а в насилии виновата оппозиция.

Telegram создал официальный канал в Беларуси и добавил белорусский язык для всех пользователей. Первым делом на канале провели опрос среди белорусов о том, за кого они голосовали на президентских выборах.

В России второй раз за неделю выявили менее 5000 новых случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране достигло 922 853 человек, 732 968 из них выздоровели, 15 685 умерли.

В Москве в возрасте 78 лет умер актер и депутат Мосгордумы Николай Губенко. Он был последним министром культуры СССР, а в 90-е основал театр «Содружество актеров Таганки».

Ведущий башкирского телеканала БСТ Тагир Вахитов уволился после разгрома лагеря защитников шихана Куштау. Он заявил, что работать с командой главы Башкортостана — себя не уважать.

В Москве заработал прокат электроколясок WheelGo для людей с инвалидностью. Опробовать услугу можно в августе и сентябре в парке «Красная Пресня»

Исследователи научились превращать морскую воду в пресную за несколько минут. Все благодаря новому материалу с микропорами, которые впитывают ионы соли.

В сети появился новый лайв-альбом Дэвида Боуи «Something in the Air», записанный в парижском кабаре в 1999 году, а The Weeknd поделился неизданными ранее песнями и ремиксом на трек Ланы Дель Рей.

Каждую неделю мы погружаемся в мир искусства вместе с Okko, где в течение вечера можно бесплатно посмотреть фильмы о великих художниках и главных музеях мира. 17 августа вы можете узнать удивительную историю главного импрессиониста Клода Моне, который видел некоторые цвета из ультрафиолетового диапазона. Посмотреть фильм «Клод Моне: Магия воды и света» можно тут.

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Навороченный триллер Кристофера Нолана про вора, проникающего в мозги людей
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«СБПЧ» (онлайн-трансляция)
Нестареющие ветераны экспериментального инди
комедия
Красотка в ударе
Отечественная комедия о том, что красота — в глазах смотрящего
перформанс
Человек из Подольска. Сережа очень тупой
Театральная инсталляция об абсурде в современной России
документальный
Клод Моне: Магия воды и света
Музейное шоу, посвященное творчеству известного импрессиониста

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