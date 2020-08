Митинги сторонников Лукашенко и оппозиции, лайв-альбом Дэвида Боуи и другие новости дня

В Беларуси сегодня два митинга — сторонников Александра Лукашенко и его противников (гораздо более многочисленный). На первом выступил сам президент и заявил, что его избрание легитимно, а в насилии виновата оппозиция.

Telegram создал официальный канал в Беларуси и добавил белорусский язык для всех пользователей. Первым делом на канале провели опрос среди белорусов о том, за кого они голосовали на президентских выборах.

В России второй раз за неделю выявили менее 5000 новых случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране достигло 922 853 человек, 732 968 из них выздоровели, 15 685 умерли.

В Москве в возрасте 78 лет умер актер и депутат Мосгордумы Николай Губенко. Он был последним министром культуры СССР, а в 90-е основал театр «Содружество актеров Таганки».

Ведущий башкирского телеканала БСТ Тагир Вахитов уволился после разгрома лагеря защитников шихана Куштау. Он заявил, что работать с командой главы Башкортостана — себя не уважать.

В Москве заработал прокат электроколясок WheelGo для людей с инвалидностью. Опробовать услугу можно в августе и сентябре в парке «Красная Пресня»

Исследователи научились превращать морскую воду в пресную за несколько минут. Все благодаря новому материалу с микропорами, которые впитывают ионы соли.

В сети появился новый лайв-альбом Дэвида Боуи «Something in the Air», записанный в парижском кабаре в 1999 году, а The Weeknd поделился неизданными ранее песнями и ремиксом на трек Ланы Дель Рей.

