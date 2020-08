The Weeknd поделился неизданными ранее песнями и ремиксом на трек Ланы Дель Рей

The Weeknd в эфире радиошоу Memento Mori на Apple Music представил несколько неизданных ранее демо-записей. Они были сделаны для альбома «Kiss Land» 2013 года, но по разным причинам в него не попали.

Также во время передачи Эйбел Тесфайе (настоящее имя The Weeknd) показал ремикс на песню Ланы Дель Рей «Money Power Glory» из альбома 2014 года «Ultraviolence». У исполнителей уже есть совместные работы — песня The Weeknd «Stargirl Interlude» из его альбома «Starboy» 2016 года и сингл Дель Рей «Lust for Life» 2017 года.