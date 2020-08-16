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Исследователи научились превращать морскую воду в пресную за несколько минут

Семён Гудошников
Сегодня в 17:36

Группа ученых из Австралии разработала материал, который способен превратить морскую или соленую воду в пресную за полчаса. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на работу ученых, опубликованную в журнале Nature Sustainability.

За основу материала взяли металлоорганические каркасные структуры — полимеры, структура которых представляет собой микропоры размером в единицы нанометров. При взаимодействии с ними ионы соли выходят из воды и впитываются в поры. Если положить материал на солнце, то уже через четыре минуты из него выйдут все впитанные ионы, и он будет готов к повторному использованию.

Команда, разработавшая материал, считает, что их способ опреснения самый эффективный и экологически безопасный. По их словам, опреснение воды с использованием испарения требует гораздо больше энергии, а технология обратного осмоса (когда жидкость пропускают через полупроницаемую мембрану из более концентрированного в менее концентрированный раствор — Прим. ред.) не только более энергозатратна, но и предполагает использование химикатов.

Кроме того, технология, разработанная австралийскими специалистами, соответствует всем стандартам ВОЗ. А с помощью одного килограмма нового полимера за день можно получить до 140 литров питьевой воды.

Соленая вода составляет около 97% всей воды на планете. При этом, по данным ВОЗ, около 785 млн человек по всему миру живут без доступа к пресной воде в пределах получаса ходьбы. Проблема усугубляется климатическим кризисом, и разработки, подобные этой, могут буквально спасти чью-то жизнь. Однако, когда технология станет пригодной для массового использования, пока неясно.

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