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В Москве заработал прокат электроколясок WheelGo для людей с инвалидностью

Семён Гудошников
Сегодня в 13:51

В московском парке «Красная Пресня» открылся прокат электрических колясок WheelGo. Он предназначен для людей с инвалидностью и маломобильных граждан, но опробовать его могут все желающие. Об этом пишут «Такие дела».

Прокат организовал благотворительный фонд «Хрупкие люди», который помогает больным несовершенным остеогенезом и другими костными патологиями. По словам директора фонда Елены Мещеряковой, идея проекта принадлежит подросткам — подопечным фонда.

«Москвичи, гуляющие в выходные в парке «Красная Пресня», смогут задуматься о том, что инвалидная коляска — не плохая примета, а просто еще один способ передвижения. Скорость у наших колясок — как у электросамокатов, столь популярных у жителей столицы», — отметила Мещерякова.

По информации фонда, 90% людей с инвалидностью в Москве никогда не катались на электроколяске. WheelGo дает им возможность сменить свою коляску на современную скоростную модель, дольше гулять по паркам и не чувствовать затруднений.

Взять электроколяску напрокат можно в августе и сентябре. В скором времени прокат планируют открыть и в других районах Москвы. Ранее услугу тестировали в Сочи, Переславле-Залесском и московском районе Крылатское.

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