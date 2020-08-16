Вышел лайв-альбом Дэвида Боуи «Something In The Air», записанный в парижском кабаре в 1999 году

Записи для «Something In The Air» были сделаны в 1999 году в легендарном парижском кабаре «Элизе-Монмартр». Боуи выступил в нем в рамках тура в поддержку альбома «Hours», вышедшего в том же году. В день концерта в «Элизе-Монмартр» музыкант был удостоен высшей французской награды в сфере искусства — Ордена искусств и литературы.

Первый из трех посмертных лайв-альбомов Боуи — «Liveandwell.com» — вышел 15 мая. В него вошли 12 треков, записанных на концертах в Нью-Йорке, Рио-де-Жанейро, Амстердаме и на фестивале Phoenix в Британии в рамках его тура «Earthling» 1997 года. Вторая пластинка — «Ouvre le chien» — увидела свет 3 июля. Записи для нее были сделаны во время выступления Боуи на стадионе Starplex Amphitheater в американском Далласе.

Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года от рака печени спустя два дня после своего 69-летия и выхода альбома «Blackstar», который дебютировал на первом месте американского чарта Billboard. В 2004 году журнал Rolling Stone поставил Боуи на 39-е место в списке «100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен» и на 23-е место в рейтинге «100 величайших вокалистов».