Ведущий Башкирского телеканала уволился после разгрома лагеря защитников Куштау

«Работать с такой #говнокомандойхабирова — себя не уважать. Простите коллеги, но я ухожу!», — написал Вахитов, сопроводив пост хештегом #куштауживи. Радий Хабиров — глава Башкортостана с 19 сентября 2019.

Ведущий регионального канала БСТ (Башкирское спутниковое телевидение) Тагир Вахитов заявил об увольнении из‑за несогласия с позицией башкирских властей по поводу шихана Куштау.

Запись ведущего собрала за 12 часов более 10 тыс. лайков и 1,6 тыс. комментариев. Большинство пользователей выразили поддержку и благодарность Вахитову.

Диктор БСТ решил покинуть региональный канал после разгрома лагеря активистов, выступающих против добычи полезных ископаемых на горе Куштау. 15 августа к защитникам шихана пришли сотрудники Росгвардии, ОМОНа и некие «спорстмены». Они применили дубинки, газ и светошумовые гранаты, нескольких протестующих избили. Более 20 защитников Куштау были задержаны.

«Башкирская содовая компания» собирается добывать на шихане полезные ископаемые. Для этого уже начали вырубать деревья. Активисты считают, что работы противозаконны, а вырубка леса и добыча известняка могут привести к уничтожению шихана. Кроме того, может быть нарушена среда редких и исчезающих видов.