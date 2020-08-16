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В России выявили менее 5 тыс. случаев коронавируса за сутки. Второй раз с апреля

Семён Гудошников
Сегодня в 11:33

В России за сутки выявили 4969 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. В последний раз менее 5 тыс. новых пациентов регистрировали 13 августа, а до этого лишь 23 апреля — около четырех месяцев назад.

Больше всего новых заболевших в Москве (688), Петербурге (163), Московской (154) и Свердловской (150) областях, Ставропольском крае (129), Ростовской (129), Нижегородской (123) и Иркутской (118) областях.

Число выздоровевших за сутки меньше, чем заразившихся — 3577 пациентов. За весь период выздоровевших 732 968 человек, умерших 15 685 (+68 за последние 24 часа). Общее число выявленных случаев COVID-19 в стране достигло 922 853 человек.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом достигло 21,4 млн, умерли более 771 тыс. человек, выздоровели свыше 13,4 млн. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (5,3 млн), на втором — Бразилия (3,3 млн), на третьем — Индия (2,5 млн).

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