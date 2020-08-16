В России выявили менее 5 тыс. случаев коронавируса за сутки. Второй раз с апреля

В России за сутки выявили 4969 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. В последний раз менее 5 тыс. новых пациентов регистрировали 13 августа, а до этого лишь 23 апреля — около четырех месяцев назад.

Больше всего новых заболевших в Москве (688), Петербурге (163), Московской (154) и Свердловской (150) областях, Ставропольском крае (129), Ростовской (129), Нижегородской (123) и Иркутской (118) областях.