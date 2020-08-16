Telegram создал официальный канал в Беларуси и добавил белорусский язык для всех пользователей

Telegram создал официальный канал в Беларуси. На аватарке у него — исторический для страны бело-красно-белый-флаг, ставший символом протестов против режима Александра Лукашенко. О том, что это не поддельный канал говорит галочка верификации.

Первыми сообщениями на канале стали новые стикеры с бело-красно-белым флагом. На одном из них проступает надпись «Жыве Беларусь», на других белорусов поддерживают рыбка и медведь. Также мессенджер сообщил, что добавил белорусский язык для всех пользователей, и теперь на него можно переключиться в настройках приложений Telegram.

В день создания канала на нем запустили опрос «За кого Вы проголосовали на выборах президента Республики Беларусь?». За часть ответов могут проголосовать только пользователи из Беларуси. Местонахождение респондентов Telegram определяет по геолокации.

На момент написания заметки вариант ответа «Светлана Тихановская» выбрали 52% участников опроса, у «Против всех» и «Александра Лукашенко» по 3%, 7% сказали, что они из Беларуси, но не голосовали. Второй по популярности ответ — 34% — «Я не из Беларуси». В опросе уже приняли участие 1,6 млн человек.