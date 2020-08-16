Telegram создал официальный канал в Беларуси и добавил белорусский язык для всех пользователей

Telegram создал официальный канал в Беларуси. На аватарке у него — исторический для страны бело-красно-белый-флаг, ставший символом протестов против режима Александра Лукашенко. О том, что это не поддельный канал говорит галочка верификации.
Первыми сообщениями на канале стали новые стикеры с бело-красно-белым флагом. На одном из них проступает надпись «Жыве Беларусь», на других белорусов поддерживают рыбка и медведь. Также мессенджер сообщил, что добавил белорусский язык для всех пользователей, и теперь на него можно переключиться в настройках приложений Telegram.
В день создания канала на нем запустили опрос «За кого Вы проголосовали на выборах президента Республики Беларусь?». За часть ответов могут проголосовать только пользователи из Беларуси. Местонахождение респондентов Telegram определяет по геолокации.
На момент написания заметки вариант ответа «Светлана Тихановская» выбрали 52% участников опроса, у «Против всех» и «Александра Лукашенко» по 3%, 7% сказали, что они из Беларуси, но не голосовали. Второй по популярности ответ — 34% — «Я не из Беларуси». В опросе уже приняли участие 1,6 млн человек.
В Беларуси продолжаются протесты после президентских выборов, на которых, согласно заявлениям ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Штаб главной оппозиционной кандидатки результаты голосования не признает — по его данным, Светлана Тихановская набрала в разных регионах Беларуси от 70 до 80%. Все кандидаты в президенты, кроме Лукашенко, оспорили результаты выборов.
В первые дни протесты на улицах белорусских городов жестоко разгоняли ОМОН и военные. Против демонстрантов применяли резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. Пострадали и журналисты — как российские, так и зарубежные. Некоторые из них рассказали о пытках в СИЗО. Теперь на улицы выходят не только люди, несогласные с официальными результатами выборов, но и недовольные жестокостью силовиков.