Лукашенко позвонил Путину, Дворцовый мост развели в память о Цое и другие новости дня

В России за последние сутки выявили 5061 нового пациента с COVID-19. Всего в стране коронавирусом заразились 917 884 человека, а в мире уже более 21 млн.

В Башкирии арестовали более 20 человек, протестовавших против добычи известняка на шихане Куштау. Причина их задержания неизвестна, адвоката к ним не пустили.

Президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить протесты в своей стране. Главы стран решили, что все «возникшие проблемы» удастся решить, другие подробнсти разговора не уточняются.

Новосибирский художник Артем Лоскутов продал за 3 млн рублей свою картину «Беларусь», нарисованную с помощью милицейской дубинки и краски. Половину этих денег Лоскутов передаст беларусам.

В сети появилось видеообращение актера Чака Норриса к некоему «Саше» — судя по всему, речь идет о президенте Беларуси Александре Лукашенко. Видео было заказано через сервис Cameo, где знаменитости записывают обращения за деньги.

В Петербурге Дворцовый мост развели к 30-летию годовщины смерти Виктора Цоя. Посмотреть на это пришло более тысячи человек, некоторые из присутствующих кричали «Перемен!», а многие потом пошли слушать песни великого музыканта на Дворцовой площади.

Блогер BadComedian (Евгений Баженов) выпустил видеообзор на историческую драму о декабристах «Союз Спасения», снятую Первым каналом. Баженов раскритиковал картину за несвязное повествование, огромное количество флешбэков, серьезное искажение исторических фактов, кинематографические огрехи и пропагандистскую (по мнению блогера) составляющую.

Поп-певица Кэти Перри выпустила еще один клип на сингл «Smile» (заглавный трек с ее грядущего альбома), а у рок-группы The Killers вышел визуалайзер к их самой романтичной, по мнению фронтмена, песне «Dying Breed».

Фестиваль музыки и архитектуры Signal-2020 объявил программу — его посетителей ждут насыщенная музыкальная составляющая и завораживающие арт-объекты от ведущих современных художников. Мероприятие пройдет с 20 по 23 августа в Никола-Ленивце в Калужской области.

Субботнее залипалово — тест от нашего рекламного партнера glo «Кто ты в мире hyper ощущений» (18+).