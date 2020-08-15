Картину «Беларусь» продали за 3 млн рублей. Ее нарисовали милицейской дубинкой

Имя покупателя не уточняется. О выполнении обещания отправить беларусам половину заработанных с продажи картины денег Лоскутов, по его словам, отчитается позже.

Новосибирский художник Артем Лоскутов сообщил в твиттере, что продал за 3 млн рублей выставленную на торги на днях картину «Беларусь», нарисованную с помощью милицейской дубинки и краски.

Сама картина напоминает первый флаг Республики Беларусь (бело-красно-белый), официально использовавшийся в 1991–1995 годах, а теперь ставший символом белорусской оппозиции. Торги начались с 1 рубля.

Тем временем в Беларуси продолжаются протесты, которые начались несколько дней назад после объявления первых данных ЦИК о результатах выборов президента страны. Волнения быстро переросли в столкновения с полицией, против демонстрантов применяли резиновые пули и светошумовые гранаты.

К разгону демонстрантов присоединились военные, число задержанных достигло 7000 человек , против мирных невооруженных жителей применили огнестрельное оружие. Избивают и задерживают не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщают, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из‑под крана, избивают, отношение силовиков к простым гражданам, недовольным итогом выборов, абсолютно бесчеловечное.

На самих выборах, по официальным данным, победил Александр Лукашенко, который правит страной уже почти 30 лет. Перед выборами из страны были насильно высланы некоторые оппозиционные журналисты, двоих основных соперников Лукашенко задержала полиция, еще один уехал из страны, опасаясь преследования.