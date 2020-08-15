В Петербурге в память о Викторе Цое развели Дворцовый мост

В Петербурге для звукового шоу «Поющие мосты» в ночь на 15 августа Дворцовый мост развели под песни Виктора Цоя «Спокойная ночь» и «Кончится лето». Акция приурочена к 30-летней годовщине смерти великого музыканта.

Уточняется, что песни прозвучали в специальной обработке участника группы Цоя «Кино» Юрия Каспаряна и композитора Игоря Вдовина. На один из разводных пролетов моста также спроецировали портрет Цоя.

Как сообщает «Фонтанка», посмотреть на акцию собралась примерно тысяча человек, причем некоторые из присутствующих кричали: «Перемен!», а после мероприятия многие собрались на Дворцовой площади, где играли песни Цоя, пока разбираться с ними не приехала полиция. Люди визитом полицейских остались недовольны — выкрикивали оскорбления, свистели и показывали непристойные жесты.