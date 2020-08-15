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Чак Норрис записал обращение с угрозами Лукашенко. Видео заказали в сервисе роликов от знаменитостей

Илья Голубев
Сегодня в 14:26

Американский актер и звезда боевиков Чак Норрис записал видеообращение к некоему «Саше» — судя по используемым в видео прозвищам, речь идет о президенте Беларуси Александре Лукашенко.

«Ты знаешь, когда я режу лук, он плачет. Так что если ты не перестанешь делать то, что делаешь сейчас, я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать», — пригрозил Чак Норрис, напомнив об одном из главных мемов конца 2000-х с собой в главной роли.

СМИ уточняют, что ролик заказали неизвестные через сервис записи видеообращений Cameo, где знаменитости за деньги читают на камеру высылаемый им текст. Кроме «Саши» имен в видео не звучит, только прозвища «Саша ноль процентов» и «Мистер Таракан», которыми (иногда с вариациями) Лукашенко называют его оппоненты.

В Беларуси несколько дней продолжаются протесты, которые начались после объявления первых данных ЦИК о результатах выборов президента страны. Волнения быстро переросли в столкновения с полицией, против демонстрантов применяли резиновые пули и светошумовые гранаты.

К разгону демонстрантов присоединились военные, число задержанных достигло 7000 человек, против мирных невооруженных жителей применили огнестрельное оружие. Избивают и задерживают не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщают, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из‑под крана, избивают, отношение силовиков к простым гражданам, недовольным итогом выборов, абсолютно бесчеловечное.

На самих выборах, по официальным данным, победил действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, который правит страной уже почти 30 лет. Перед выборами из страны были насильно высланы некоторые оппозиционные журналисты, двоих основных соперников Лукашенко задержала полиция, еще один уехал из страны, опасаясь преследования.

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