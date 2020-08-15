Чак Норрис записал обращение с угрозами Лукашенко. Видео заказали в сервисе роликов от знаменитостей

Американский актер и звезда боевиков Чак Норрис записал видеообращение к некоему «Саше» — судя по используемым в видео прозвищам, речь идет о президенте Беларуси Александре Лукашенко.

«Ты знаешь, когда я режу лук, он плачет. Так что если ты не перестанешь делать то, что делаешь сейчас, я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать», — пригрозил Чак Норрис, напомнив об одном из главных мемов конца 2000-х с собой в главной роли.

СМИ уточняют, что ролик заказали неизвестные через сервис записи видеообращений Cameo, где знаменитости за деньги читают на камеру высылаемый им текст. Кроме «Саши» имен в видео не звучит, только прозвища «Саша ноль процентов» и «Мистер Таракан», которыми (иногда с вариациями) Лукашенко называют его оппоненты.