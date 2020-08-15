Фестиваль Signal-2020 в Никола-Ленивце объявил программу

Фестиваль музыки и архитектуры Signal-2020 объявил программу. Он пройдет (уже четвертый раз!) с 20 по 23 августа в Никола-Ленивце в Калужской области, гостей ждет насыщенная музыкальная составляющая и завораживающие арт-объекты от ведущих современных художников.
Музыкальный Signal пройдет на двух сценах — главной (собственно, Signal) и концертной (Meadow). Среди исполнителей — команды Closer, System 108, the Volks, Popoff Kitchen, Radi Mira i Lubvi, ГОСТ ЗВУК, Slowdance, а также проект Дельфина «Механический Пес», Shortparis, Mujuice, Kedr Livanskiy (они выступят на Meadow) и многие другие (весь лайнап можно посмотреть здесь).
Хедлайнеры — Vladimir Ivkovic, Blawan, Bambounou — физически находиться в Никола-Ленивце не будут и выступят на главной сцене в виде 8-метровых голограмм, подготовленных студией Sila Sveta.
Гостей фестиваля также ждет музыкальная инсталляция Soundscape от Ивана Щетинина — инсталляция доступна на тропе Мебиуса, аудио для нее подготовят музыканты Signal Music Residency. Состав команды уже сформирован (это Igor Dyachenko, Heshumi, Kibosh, Petukhina Kristina, Digital Moss и другие), музыканты откроют Signal 20 августа специальной трехчасовой программой.
Добраться до Никола-Ленивца удобнее всего на своем автомобиле (или каршеринге) или на организованных для этого автобусах, которые отправятся от метро Тропарево в Москве 20 и 21 августа (за билет придется заплатить отдельно). Подробности можно прочитать на сайте, во встрече на фейсбуке и сообществе фестиваля «ВКонтакте».