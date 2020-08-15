Фестиваль Signal-2020 в Никола-Ленивце объявил программу

Фестиваль музыки и архитектуры Signal-2020 объявил программу. Он пройдет (уже четвертый раз!) с 20 по 23 августа в Никола-Ленивце в Калужской области, гостей ждет насыщенная музыкальная составляющая и завораживающие арт-объекты от ведущих современных художников.

Музыкальный Signal пройдет на двух сценах — главной (собственно, Signal) и концертной (Meadow). Среди исполнителей — команды Closer, System 108, the Volks, Popoff Kitchen, Radi Mira i Lubvi, ГОСТ ЗВУК, Slowdance, а также проект Дельфина «Механический Пес», Shortparis, Mujuice, Kedr Livanskiy (они выступят на Meadow) и многие другие (весь лайнап можно посмотреть здесь).