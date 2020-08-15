BadComedian выпустил обзор на фильм «Союз Спасения», снятый Первым каналом

Блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, выпустил видеообзор на историческую драму о декабристах «Союз Спасения», съемки которой обошлись создателям почти в 1 млрд рублей (400 млн из которых на безвозвратной основе выделил «Фонд кино»).

Баженов раскритиковал картину за несвязное повествование, огромное количество флешбеков, серьезное искажение исторических фактов (например, фильм сообщает, что император Николай I за 30-летие не казнил никого, кроме декабристов), кинематографические огрехи, а также пропагандистскую (по мнению блогера) составляющую.

«Первый канал снял кино про митинги, протесты и революции. Миллиард бюджета, поддержка государства, лучшие актеры и невероятная масштабность. Страшная правда от главного канала страны», — с иронией подписал свой обзор Баженов.