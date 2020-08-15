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BadComedian выпустил обзор на фильм «Союз Спасения», снятый Первым каналом

Илья Голубев
Сегодня в 11:53

Блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, выпустил видеообзор на историческую драму о декабристах «Союз Спасения», съемки которой обошлись создателям почти в 1 млрд рублей (400 млн из которых на безвозвратной основе выделил «Фонд кино»).

Баженов раскритиковал картину за несвязное повествование, огромное количество флешбеков, серьезное искажение исторических фактов (например, фильм сообщает, что император Николай I за 30-летие не казнил никого, кроме декабристов), кинематографические огрехи, а также пропагандистскую (по мнению блогера) составляющую.

«Первый канал снял кино про митинги, протесты и революции. Миллиард бюджета, поддержка государства, лучшие актеры и невероятная масштабность. Страшная правда от главного канала страны», — с иронией подписал свой обзор Баженов.

В последнее время Баженов выпускает видео раз в пару месяцев, так как обзоры стали более проработанными и сложными, чем раньше. Часто они вызывают отрицательную реакцию со стороны критикуемых им кинодеятелей. В июне кинокомпания Kinodanz даже подала иск к Баженову на миллион рублей за обзор на фильм «За гранью реальности» Александра Богуславского — конфликт был улажен, а после этого уже у Министерства культуры возникли вопросы к Kinodanz по поводу расходов. Один из самых популярных обзоров блогера — на фильм «Движение вверх» — длился больше двух часов и породил новый мем. Баженов популяризовал фразу персонажа Владимира Машкова «За себя и за Сашку!».

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