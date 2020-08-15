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В России уже который день регистрируют чуть более 5000 новых пациентов с COVID-19

Илья Голубев
Сегодня в 10:57

В России за последние сутки выявили 5 061 новых пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией. Всего в стране коронавирусом заразились 917 884 человек.

Больше всего за последний день людей заразились в Москве (695), а также в Петербурге (162) и Свердловской области (158) и Подмосковье (153).

© стопкоронавирус.рф

Умерли за сутки 119 человек (15 617 с начала пандемии), еще 6 447 вылечились от COVID-19 (за все время — подавляющее большинство зараженных, 729 411).

По данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом заразились уже более 21 млн человек. Более половины — 13 млн — вылечились, но 764 тыс. человек с подтвержденным коронавирусом умерли.

Больше всего заражений зарегистрировано в США — 5,3 млн случаев, на втором месте этого антирейтинга Бразилия (3,2 млн), а на третьем — Индия (2,5 млн). Россия по числу зараженных находится на четвертом месте.

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