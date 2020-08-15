В России уже который день регистрируют чуть более 5000 новых пациентов с COVID-19

В России за последние сутки выявили 5 061 новых пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией. Всего в стране коронавирусом заразились 917 884 человек.

Больше всего за последний день людей заразились в Москве (695), а также в Петербурге (162) и Свердловской области (158) и Подмосковье (153).