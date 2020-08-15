В России уже который день регистрируют чуть более 5000 новых пациентов с COVID-19

В России за последние сутки выявили 5 061 новых пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией. Всего в стране коронавирусом заразились 917 884 человек.
Больше всего за последний день людей заразились в Москве (695), а также в Петербурге (162) и Свердловской области (158) и Подмосковье (153).
Умерли за сутки 119 человек (15 617 с начала пандемии), еще 6 447 вылечились от COVID-19 (за все время — подавляющее большинство зараженных, 729 411).
По данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом заразились уже более 21 млн человек. Более половины — 13 млн — вылечились, но 764 тыс. человек с подтвержденным коронавирусом умерли.
Больше всего заражений зарегистрировано в США — 5,3 млн случаев, на втором месте этого антирейтинга Бразилия (3,2 млн), а на третьем — Индия (2,5 млн). Россия по числу зараженных находится на четвертом месте.