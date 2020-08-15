Издание Mashable назвало 17 лучших научно-фантастических фильмов на Netflix

Издание Mashable опубликовало рейтинг лучших научно-фантастических фильмов на стриминговой платформе Netflix. В список вошли 17 киноработ.

Первое место в рейтинге занял «Парк Юрского периода» режиссера Стивена Спилберга, снятый в 1993 году по одноименной книге Майкла Крайтона. По мнению авторов рейтинга, этот фильм «не нуждается в представлении».

Вторым в перечне стал другой хит 1990-х — «превосходный», по мнению Mashable, боевик «Звездный десант» Пола Верховена, снятый по роману Роберта Хайнлайна. Третье место в рейтинге досталось картине Мишеля Гондри «Вечное сияние чистого разума» с Кейт Уинслет и Джимом Керри в главных ролях.

Также в топ-10 лучших научно-фантастических лент попала анимационная картина «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек», приключенческий триллер «Земное ядро» Джона Эмиела, свежая продюсерская работа Спайка Ли «Увидимся вчера», эпическая лента сестер Вачовски «Восхождение Юпитер», фильм «Человек-паук: Через вселенные», комедия «Космические яйца» и хоррор «Клоуны-убийцы из космоса».

Кроме того, в рейтинге оказались фантастическая мелодрама «Возлюбленные» с Элизабет Мосс в главной роли, «Район № 9» режиссера Нила Бломкампа, мультфильм «Барашек Шон: Фермагеддон», драма Дженнифер Фанг «Выгода», лента Пон Чжун Хо «Сквозь снег» с Крисом Эвансом и Тильдой Суинтон, а также фильмы «Вспомнить все» и «Новая эра Z».

Ранее Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов, издание Variety представило рейтинг самых популярных сериалов на стриминговой платформе, а журнал Forbes опубликовал список самых успешных сериалов лета 2020 года.