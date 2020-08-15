В кинотеатре «Художественный» воссоздадут фонтан по чертежам Шехтеля

В фойе кинотеатра «Художественный» появится фонтан, задуманный архитектором Федором Шехтелем, сообщает сайт мэрии Москвы.

Во время реставрационных работ в кинотеатре обнаружили основание фонтана под большим витражом. Точного описания, как выглядел фонтан, или его фотографий не сохранилось. Но в чертежах Федора Шехтеля 1913 года указаны его расположение и габариты — в соответствии с ними фонтан воссоздадут.

Реставрацию «Художественного» планируют закончить уже в этом году, но точных дат в Мосгорнаследии пока не называют. На данный момент, как отмечает руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, в кинотеатре уже отреставрировали сохранившиеся фермы, которым 110 лет, а также восстановили исторический витраж в фойе, утраченный в 1990-е года.

«Кинотеатр «Художественный» — сложный объект, с непростой судьбой, который совсем недавно находился в аварийном состоянии. Возвращение зданию его исторического облика — очень длительный, трудоемкий процесс. К счастью, удалось сохранить многие подлинные элементы, которые появились в конструктиве и декоре здания благодаря корифею московского модерна Федору Шехтелю», — сказал Емельянов.

О том, что кинотеатр откроют в конце 2020 года, стало известно в июле. В «Художественном» будут показывать качественный мейнстрим, ретроспективы и специально отобранные фестивальные картины.