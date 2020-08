Баскетбол с Кевином Дюрантом в клипе Дрейка «Laugh Now Cry Later»

Дрейк выпустил клип на совместную с Lil Durk песню «Laugh Now Cry Later». Видео появилось на ютьюб-канале музыканта.

Клип снял режиссер Дейв Майерс в штаб-квартире Nike World в Орегоне. Трек «Laugh Now Cry Later» войдет в новый альбом Дрейка, который будет называться «Certified Lover Boy». Когда он выйдет, пока неизвестно.

Последний студийный альбом Дрейка «Scorpion» вышел в 2018 году. Зимой артист представил совместный клип с Partynextdoor на песню «Loyal» и видео «Life is Good», а 1 марта порадовал поклонников сразу двумя релизами — «When to Say When» и «Chicago Freestyle».