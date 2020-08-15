перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Баскетбол с Кевином Дюрантом в клипе Дрейка «Laugh Now Cry Later» 2:37
H&M создал куртку для объятий на расстоянии 1:47
Документальный фильм о лидере группы «Король и шут» выйдет в 2022 году 1:22
В 2023 году в Японии появятся летающие автомобили 0:57
Белорусские предприниматели создали фонд помощи потерявшим работу из‑за протестов 0:19
Telegram запустил видеозвонки. Пока они работают только на Android-устройствах Вчера в 23:28
Фестиваль «Лето, прощай» к столетию Рэя Брэдбери пройдет в Москве в августе Вчера в 22:52
Российские музыканты, поэты и работники сцены написали открытое письмо в поддержку жителей Беларуси Вчера в 22:16
Глава белорусского ЦИК признала, что видео с Тихановской снято в ее кабинете в присутствии силовиков Вчера в 22:08
youssef naddam/unsplash YouTalk выделил бесплатные онлайн-консультации для пострадавших в Беларуси
YouTalk выделил бесплатные онлайн-консультации для пострадавших в Беларуси Вчера в 21:45
Дельфин выпустил первый сольный электронный альбом «Температура горения бумаги» Вчера в 21:37
Сбербанк отказался от бесплатных уведомлений о переводах на карту Вчера в 21:00
ЦИК объявил о победе Лукашенко на выборах, умерла мать Моррисси и другие новости дня Вчера в 20:50 Дайджест
Хакеры атаковали банки под видом журналистов Вчера в 20:03
Urbanturizm/YouTube Блогер Пыж, обвиненный по делу о гостайне, частично признал вину. Дело ведут сразу 12 следователей
Блогер Пыж, обвиненный по делу о гостайне, частично признал вину. Дело ведут сразу 12 следователей Вчера в 18:47
Телеграм-канал Nexta Live рассказал об уголовном деле в отношении его создателя Вчера в 18:00
Моррисси сообщил о смерти своей матери Вчера в 17:53
Йоунси из Sigur Rós и Элизабет Фрейзер из Cocteau Twins выпустили клип «Cannibal» Вчера в 17:43
Рестораторы Пинский и Новиков откроют новую сеть ресторанов «Москва» Вчера в 17:19
Serge Serebro/Wikipedia Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Беларуси
Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Беларуси Вчера в 16:27
Отключить рекламу

Баскетбол с Кевином Дюрантом в клипе Дрейка «Laugh Now Cry Later»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:37

Дрейк выпустил клип на совместную с Lil Durk песню «Laugh Now Cry Later». Видео появилось на ютьюб-канале музыканта.

В нем Дрейк играет в баскетбол с форвардом «Бруклин Нетс» Кевином Дюрантом, а также встречается на футбольном поле с игроками Оделлом Бекхэм-младшим и Маршоном Линчем. Кроме того, зритель видит музыканта в бассейне, а также плачущим прямо перед камерой.

Клип снял режиссер Дейв Майерс в штаб-квартире Nike World в Орегоне. Трек «Laugh Now Cry Later» войдет в новый альбом Дрейка, который будет называться «Certified Lover Boy». Когда он выйдет, пока неизвестно.

Последний студийный альбом Дрейка «Scorpion» вышел в 2018 году. Зимой артист представил совместный клип с Partynextdoor на песню «Loyal» и видео «Life is Good», а 1 марта порадовал поклонников сразу двумя релизами — «When to Say When» и «Chicago Freestyle».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Киллер по вызову
Внезапный комедийный триллер от сценариста «Бешеных псов» и «Криминального чтива»
мелодрама
Любовь между строк
Романтические отношения выходят на новый уровень благодаря современным технологиям
детектив
Начало
Навороченный триллер Кристофера Нолана про вора, проникающего в мозги людей
электроника
«Signal 2020»
Главный загородный рейв лета
короткометражный
Ночь пожирателей рекламы-2020
Лучшие рекламные ролики за одну ночь
перформанс
Человек из Подольска. Сережа очень тупой
Театральная инсталляция об абсурде в современной России
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить