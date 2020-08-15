Документальный фильм о лидере группы «Король и шут» выйдет в 2022 году

Документальный фильм о лидере музыкальной группы «Король и шут» Михаиле Горшеневе планируют выпустить 7 августа 2022 года, в день рождения артиста. Об этом сообщает ТАСС.

Создатели картины, которая будет называться «Хочу остаться, каким я был», сейчас пытаются получить финансовую поддержку у Министерства культуры. Если им это удастся, общий бюджет картины составит 12 млн рублей.

«Это не просто фильм, состоящий из музыки, хроники и интервью. Большую часть картины составит анимация, чтобы передать мир главного героя и сюжет его песен», — рассказала режиссер ленты Дарья Иванкова.

В создании картины принимает участие семья Горшенева, а также его друг и участник коллектива «Король и шут» Андрей Князев.

Михаил Горшенев в 1988 году стал сооснователем группы «Контора», которая позднее была переименована в «Король шутов», а затем — в «Король и шут». За 25 лет коллектив выпустил 12 студийных альбомов. Горшенев выступал как вокалист, автор музыки и некоторых текстов. Он ушел из жизни 19 июля 2013 года в возрасте 39 лет.