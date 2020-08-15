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В 2023 году в Японии появятся летающие автомобили

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:57

Японская стартап-компания SkyDrive намерена выпустить первые аэромобили в 2023 году, пишет ZDNet.

Летающие автомобили, которые в компании назвали eVTOL SD-XX, будут похожи на дроны — на них установят восемь пропеллеров. Они смогут развивать скорость до 60 километров в час и пролетать несколько десятков километров. Салон авто вместит двоих пассажиров. Аэромобили будут летать на автопилоте, но под присмотром техника.

«Мы рассматриваем возможность запуска службы воздушного такси в больших городах — Осаке или Токио. Сперва полеты будут проходить над морем, поскольку было бы слишком рискованно летать прямо над толпами людей», — сказал гендиректор SkyDrive и экс-инженер Toyota Томохиро Фукудзава.

По прогнозу Фукудзавы, к 2050 году до любого пункта в Токио можно будет добраться за 10 минут. Проект финансирует правительство Японии и более 100 частных компаний, включая NEC, Panasonic и Yazaki — в сумме инвесторы уже вложили в аэромобили SkyDrive около 17 млн долларов.

SkyDrive не единственная компания, которая разрабатывает аэротакси. Этим также занимаются несколько компаний из США, Европы и Азии — среди них есть как небольшие стартапы (Volocopter, Alakai, Urban Aeronautics), так и технологические гиганты (Boeing, Airbus, AeroMobil, Uber). Большинство компаний планирует выйти на рынок в 2025 году.

В России в 2024 году могут появиться первые беспилотные такси — их уже тестируют в некоторых районах Москвы и в Татарстане.

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