Telegram запустил видеозвонки. Пока они работают только на Android-устройствах

Мессенджер Telegram запустил функцию видеозвонков. Об этом говорится в блоге компании.

Пока видеозвонки доступны только пользователям с устройствами на операционной системе Android. Запуск на iOS пришлось отложить, поскольку, как отмечает команда Telegram, «модераторы Apple не справились со своевременной проверкой новой версии приложения». Когда видеозвонки появятся на iOS-гаджетах, пока неизвестно.

Для запуска видеозвонка необходимо нажать на значок камеры в профиле пользователя. Во время видеозвонка в любой момент можно переключиться на голосовой звонок. В ближайшие месяцы компания обещает также запустить групповые видеозвонки.

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