Фестиваль «Лето, прощай» к столетию Рэя Брэдбери пройдет в Москве в августе

С 20 по 23 августа в Москве пройдет фестиваль «Лето, прощай», посвященный столетию Рэя Брэдбери. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы фестиваля.

Мероприятия пройдут на офлайн и онлайн-площадках библиотек Востока Москвы. Гостей ждут мастер-классы, лекции от известных спикеров и дискуссии. Им также предстоит узнать о роли научной фантастики в развитии технического прогресса. На фестивале представят произведения Брэдбери как графические истории, а посетители смогут сделать «Банку со светлячками» из романа «Вино из одуванчиков» и нарисовать акварельные работы по произведениям писателя.

Фестиваль завершится интерактивной театральной постановкой «Лето на исходе» по мотивам произведения Рэя Брэдбери «Зеленые тени, белый кит», которая пройдет в баре «Howard Loves Craft» на Болотной. «Несколько сцен, разыгранных у стойки бара, позволят зрителям окунуться в атмосферу ирландского паба и поностальгировать об уходящем лете вместе с главным героем», — уверяют представители фестиваля.

Вход на все мероприятия бесплатный, однако на некоторые требуется предварительная регистрация. Ознакомиться с программой и записаться можно здесь.

Фестиваль назван в честь последнего романа Брэдбери, опубликованного в 2006 году и ставшего продолжением «Вина из одуванчиков» — спустя полвека автор вернулся к старым героям, чтобы поставить точку в их истории и попрощаться со сказочным летом.