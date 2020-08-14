Российские музыканты, поэты и работники сцены написали открытое письмо в поддержку жителей Беларуси, его опубликовал The Village.

Письмо подписали Noize MC, Борис Гребенщиков, Монеточка, Гречка, Thomas Mraz, OQJAV, Hristina и другие музыканты, артисты, режиссеры и художники.

Они заявили о солидарности с жителями Беларуси в их стремлении добиться справедливости. Как отмечают авторы письма, президентские выборы «были проведены с множеством нарушений».

«Украденные голоса и невозможность быть услышанными — то, что мы, люди выходящие на сцену, понимаем и должны понимать, может быть, острее других», — написали артисты.

Артисты требуют «немедленного снятия информационной блокады, в которую погрузили жителей страны», «честного освещения ситуации» и сострадания к мирным народным просьбам о справедливости. Они осуждают и резко выступают против милицейского насилия.

В поддержку жителей Беларуси ранее высказались уже многие: «Афиша Daily» собрала реакции белорусских, российских и мировых ньюсмейкеров.