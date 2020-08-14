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YouTalk выделил бесплатные онлайн-консультации для пострадавших в Беларуси

Федор Кузьмин
Сегодня в 21:45

Онлайн-сервис психологической помощи YouTalk обеспечит бесплатными консультациями тех, кто находится в Беларуси и нуждается в психологической поддержке. Об этом говорится в инстаграме компании.

Для жителей страны, столкнувшихся с проблемами со связью и не имеющих возможности провести онлайн-консультацию, команда YouTalk напоминает, что возможен также формат работы по переписке — синхронной и асинхронной.

Для того чтобы получить бесплатную психологическую помощь, необходимо зайти на сайт организации и оставить там заявку с промокодом «Belarus». Представители компании также поблагодарили пользователей, выразивших желание оплатить консультации пострадавшим в Беларуси, — это, по словам представителей YouTalk, поможет привлечь больше консультантов и откликнуться на большее число запросов.

«Мы все с грустью и тревогой наблюдаем за событиями, которые происходят последнюю неделю в Беларуси, и очень хотим поддержать всех, кто столкнулся с несправедливостью и насилием. Мы убеждены, что нет ни одной разумной причины, которая могла бы оправдать жестокое обращение с мирными протестующими, и очень надеемся, что скоро все это закончится и люди вновь смогут без страха выходить на улицы родных городов», — завили в YouTalk.

В Беларуси несколько дней продолжаются протесты, которые начались после объявления первых данных ЦИК о результатах выборов президента страны. Волнения быстро переросли в столкновения с полицией, против демонстрантов применяли резиновые пули и светошумовые гранаты.

К разгону демонстрантов присоединились военные, число задержанных достигло 7000 человек, против мирных невооруженных жителей применили огнестрельное оружие.

Избивают и задерживают не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщают, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из‑под крана, избивают, отношение силовиков к простым гражданам, недовольным итогом выборов, абсолютно бесчеловечное.

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