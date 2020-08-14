Сбербанк отказался от бесплатных уведомлений о переводах на карту

Сбербанк отключил бесплатную рассылку уведомлений о переводах на карту, пишет vc.ru со ссылкой на клиентов банка.

Теперь СМС-сообщения и push-уведомления о поступившем переводе получают только пользователи, воспользовавшиеся платной услугой: она стоит 30 рублей в месяц для базовых и социальных карт, 60 рублей для стандартных. Для премиальных и кредитных карт услуга остается бесплатной.

Какой доли клиентов Сбербанка коснулись изменения, неизвестно. По информации «РБК», бесплатную рассылку уведомлений отменили в конце июля — начале августа.

«Раньше получали сообщения только с информацией об отправителе перевода, без информации о балансе на карте. Для получения полноценной ленты уведомлений, содержащей информацию о сумме перевода, отправителе и остатке по карте, необходимо подключить услугу «Уведомления по карте», — сообщили в банке.

Ранее Сбербанк отстранил от работы сотрудников, обвиняемых в домогательствах, на время проведения внутренней проверки.