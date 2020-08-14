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Хакеры атаковали банки под видом журналистов

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:03

Хакеры из группировки TinyScouts атаковали банки и энергетические компании под видом журналистов, сообщает «РБК».

Злоумышленники представлялись журналистами, в том числе сотрудниками «РБК», и предлагали дать интервью. Кроме того, они рассылали письма с предупреждениями о второй волне коронавируса. Во всех письмах содержалась ссылка, пройдя по которой, жертвы хакерской атаки устанавливали на свои компьютеры вредоносное ПО.

Первые атаки, по словам руководителя отдела динамического анализа вредоносного кода компании Group-IB Рустама Миркасымова, произошли в апреле. Злоумышленникам удавалось получить доступ к конфиденциальным данным. В случае если на компьютере не обнаруживалось ценной информации, хакеры блокировали устройство и требовали выкуп за расшифровку.

В июле хакеры осуществили самую масштабную атаку на социальную сеть Twitter. Они взломали аккаунты Билла Гейтса, Илона Маска, Канье Уэста и других знаменитостей. Подозреваемыми во взломе оказались американские тинейджеры.

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