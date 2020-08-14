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Телеграм-канал Nexta Live рассказал об уголовном деле в отношении его создателя

Федор Кузьмин
Сегодня в 18:00

Против Степана Путило, основателя телеграм-канала Nexta Live, который освещает протесты в Беларуси, возбудили уголовное дело. Об этом говорится в сообщении на канале.

В документе, прикрепленном к посту, говорится, что уголовное дело возбуждено по частям 1 и 3 уголовного кодекса Беларуси («Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти; обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках»). Статья предполагает до трех лет тюрьмы.

В сообщении утверждается, что к возбуждению дела может быть причастен полковник МВД Беларуси по фамилии Свирид. Путило пока больше не комментировал произошедшее, белорусское министерство внутренних дел тоже не выпускало комментариев о возбуждении уголовного дела.

© Nexta Live

Nexta Live публикует фотографии и видеозаписи с протестов, которые присылают пользователи со всей Беларуси. Также на канале появляется оперативная информация о передвижении демонстрантов и ОМОНа, публикуются данные о пострадавших и задержанных.

Аудитория Nexta Live на 14 августа насчитывает уже более 1,9 млн подписчиков. В начале августа их было около 300 тыс. Сейчас Nexta Live — самый читаемый русскоязычный новостной телеграм-канал.

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