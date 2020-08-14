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Рестораторы Пинский и Новиков откроют новую сеть ресторанов «Москва»

Федор Кузьмин
Сегодня в 17:19

Рестораторы Антон Пинский и Аркадий Новиков (владельцы компаний Pinskiy & Co и Novikov Group соответственно) откроют в столице новую сеть ресторанов «Москва». Об этом пишет Moskvich Mag.

«Как‑то в среду вечером мы с партнерами зашли на Мосфильмовской в один сетевой ресторан — народу битком, еда никакая, дизайна нет, все в дыму от кальянов. Так у нас с Аркадием Новиковым родилась идея создать конкурента этой сети, и вот первый ресторан под названием «Москва» у нас появится уже через пару месяцев», — рассказал Пинский Moskvich Mag.

Ресторатор отметил, что если новый бизнес «пойдет», то Пинский и Новиков могут прийти с этим форматом в районы и регионы. Он указал, что ресторан будет похож на «Страну, которой нет», принадлежащую Новикову, при этом в сети будет разнообразное меню и средний чек 1000-1500 рублей. Одно из заведений, по словам Пинского, точно появится в торговом центре «Европейский».

В январе Пинский и Новиков купили контрольный пакет сети премиальных гастрономов «Глобус гурмэ», после чего анонсировали масштабные обновления.

В июне стало известно, что Novikov Group разработала линейку премиальных блюд для сети супермаркетов «Перекресток». Проект позволит X5 Retail Group пополнить линейку премиальными блюдами, а ресторанной группе — популяризировать бренд, считает Аркадий Новиков.

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