Российская психоделик-рок-группа Stone Submarines выпустила сингл «Empty Vessel» для международного проекта «Save The Ocean», цель которого — привлечение внимания к проблеме загрязнения океанов, особенно во время пандемии, когда людям необходимо пользоваться одноразовыми средствами индивидуальной защиты. Все деньги с продажи трека получит компания The Ocean Cleanup.

Вместе с синглом музыканты опубликовали в Instagram небольшую AR-игру (игру в дополненной реальности) о подводной лодке, собирающей мусор на дне океана (управлять субмариной придется движениями головы).

«Ключевая миссия и посыл кампании — Save The Ocean. Stay Home. <…> Маски и перчатки, которые не подлежат переработке и стекаются в океан в пугающе огромном количестве, останутся обязательными атрибутами ежедневной жизни человека на долгое время вперед. Поэтому, оставаясь лишний раз дома, если есть такая возможность, вы прямым образом влияете на окружающую среду», — рассказали музыканты.