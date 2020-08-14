Российская психоделик-рок-группа Stone Submarines выпустила сингл «Empty Vessel» для международного проекта «Save The Ocean», цель которого — привлечение внимания к проблеме загрязнения океанов, особенно во время пандемии, когда людям необходимо пользоваться одноразовыми средствами индивидуальной защиты. Все деньги с продажи трека получит компания The Ocean Cleanup.
Вместе с синглом музыканты опубликовали в Instagram небольшую AR-игру (игру в дополненной реальности) о подводной лодке, собирающей мусор на дне океана (управлять субмариной придется движениями головы).
«Ключевая миссия и посыл кампании — Save The Ocean. Stay Home. <…> Маски и перчатки, которые не подлежат переработке и стекаются в океан в пугающе огромном количестве, останутся обязательными атрибутами ежедневной жизни человека на долгое время вперед. Поэтому, оставаясь лишний раз дома, если есть такая возможность, вы прямым образом влияете на окружающую среду», — рассказали музыканты.
Проблема распространения по планете неразлагаемого пластика становится все острее — его и так очень много в воде и почве, а через 20 лет будет в три раза больше. Тем не менее, борьба с загрязнением продолжается — в Евросоюзе с 2021 года в силу вступает закон, который запрещает производство и продажу одноразовых изделий из пластика, Китай собирается запретить использование пакетов из неразлагаемого пластика к 2022 году. В России эту инициативу еще в прошлом году поддержали в Госдуме, Роспотребнадзоре и Минприроды, свой план отказа от пластика представил Гринпис.
Также ранее Гринпис сообщал, что пляжи Байкала загрязнены одноразовым пластиком, мусор обнаружили даже на дне Марианской впадины, а в снегах Арктики очень много частиц микропластика (он уже может составлять четверть рациона белых медведей).