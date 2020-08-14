Инди-рок дуэт Whitney выпустил кавер-альбом «Candid».

В него вошли девять песен, в том числе ранее вышедшие версии «Hammond Song» (кавер сингла The Roches), «Rain» (кавер песни SWV) и «Take Me Home Country Roads» (кавер песни Джона Денвера) — последняя записана совместно с солисткой Waxahatchee Кейт Крутчфилд.

«Можно просто сказать, что мы действительно любим эти песни и любим наших коллег по группе. Сделать кавер-записи казалось правильным, но это также стало настоящим исследованием того, как мы можем развиваться как группа в будущем», — сказали Whitney.

Whitney выпустил свой второй студийный альбом «Forever Turned Around» год назад. NME оценил релиз как «медленно горящую коллекцию, которая определенно менее непосредственна, чем их дебют, и часто ощущается как повторение, а не прогресс».