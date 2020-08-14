Вышел новый «вДудь». Его героем стал журналист и создатель «Нашествия» Михаил Козырев

На ютьюб-канале «вДудь» вышел новый выпуск. Его героем стал журналист, теле- и радиоведущий, а также создатель рок-фестиваля «Нашествие» Михаил Козырев.
Юрий Дудь поговорил с Козыревым о родном городе Екатеринбурге, граффити, работе на телеканале «Дождь», радиостанции «Серебряный дождь» и в программах о путешествиях, президентской кампании Ксении Собчак, политической пропаганде Владимира Соловьева, группе Lumen, спецслужбах, клинической смерти и наркомании.
Среди героев прошлых выпусков программы были стендап-комик Иван Усович, видеоблогер Антон Лапенко, актриса Ирина Горбачева и «летописец Путина» Андрей Колесников. Перед этим журналист снял документальный фильм об эпидемии ВИЧ в России, после которого запросы на покупку тестов на ВИЧ выросли на 4000%, а в Госдуме даже устроили отдельный кинопоказ фильма.