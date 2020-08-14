В Ленинградской области появится велодорожка в Финляндию

В Ленинградской области в 2021 году построят велосипедную дорожку в Финляндию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга.

Велодорожка пройдет из Светогорска в финский город Иматра. Она будет проложена в рамках проекта «Велодвижение» и войдет в программу приграничного сотрудничества России и Юго-Восточной Финляндии.

Дорожку построит компания «Террикон». Протяженность двухполосной велодорожки составит около четырех километров. Работы по обустройству трассы будут закончены летом следующего года.

Ранее сообщалось, что в Москве по всей длине Садового кольца организуют велосипедную дорожку со специальными велосипедными светофорами.