Рядом с домом Ива Сен-Лорана нашли труп, пролежавший там 30 лет

В Париже рядом с домом, некогда принадлежащем модельеру Иву Сен-Лорану, обнаружили труп — он пролежал в подвале соседского заброшенного особняка около 30 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на французские СМИ.

Более 30 лет назад в особняке, располагающемся в нескольких минутах от резиденции премьер-министра, жил французский поэт Франсуа Коппе. Его дом был продан в январе 2020 года, в феврале началась реконструкция здания. Под досками и щебнем в одном из подвалов особняка обнаружили тело мужчины со следами множественных ран, переломами и порезами от ножей.

По информации Le Monde, умерший страдал от проблем с алкоголем и был человеком без постоянного места жительства. Его звали Жан-Пьер Рено. Как отмечает газета, пока неизвестно, умер ли мужчина в подвале или был спрятан там после смерти. Полиция начала расследование убийства.

Американский режиссер Джон Уотерс недавно стал новым лицом бренда Yves Saint Laurent. Он присоединился к кампании, в которой уже участвуют Ленни Кравиц, Мэрилин Мэнсон, Киану Ривз и Кортни Лав.