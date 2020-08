Американские ученые: ревность полезна для дружбы

Чувство ревности укрепляет дружбу, утверждают ученые из США, которые опубликовали новое исследование в the Journal of Personality and Social Psychology. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

Ученые считают, что ревность идет дружбе на пользу, поскольку люди, чувствуя угрозу, стремятся быть более хорошими друзьями. Они начинают действовать и инвестировать в отношения, которыми могли периодически пренебрегать ранее.

Как отмечают психологи, ревность чаще всего проявляется, когда в окружении друга появляется другой человек. Причем это чувство становится сильнее, когда появляются новые потенциальные друзья, а не романтический партнер.

Иными словами, люди боятся, что их могут заменить кем‑то другим. Этот страх приводит к попыткам монополизировать время близких и манипулировать их эмоциями. Такое поведение называется «охрана друга» и встречается не только у людей, но и у животных, например, у лошадей, которые кусают и пинают других особей.